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Путин: с Россией воюют практически все страны НАТО

Ведомости

С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии в Гостином дворе.

«Уважаемый журналист, вам и тем людям, которые платят вам зарплату, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном состоянии. Но Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два – три года», – сказал президент иностранному журналисту.

Боеготовность ВС РФ – на самом высоком уровне, которого «нет ни у одной армии мира».

«Мы становимся суверенной страной, мы мало от кого зависим. Мы укрепляем обороноспособность», – заявил президент.

Прямая линия и совмещенная пресс-конференция началась в полдень в Гостином дворе. В совмещенном формате мероприятие проходило и в прошлом году. Тогда президент отвечал на вопросы более 4 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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