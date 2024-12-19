Путин: с Россией воюют практически все страны НАТО
С Россией воюют практически все страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии в Гостином дворе.
«Уважаемый журналист, вам и тем людям, которые платят вам зарплату, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном состоянии. Но Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два – три года», – сказал президент иностранному журналисту.
Боеготовность ВС РФ – на самом высоком уровне, которого «нет ни у одной армии мира».
«Мы становимся суверенной страной, мы мало от кого зависим. Мы укрепляем обороноспособность», – заявил президент.
Прямая линия и совмещенная пресс-конференция началась в полдень в Гостином дворе. В совмещенном формате мероприятие проходило и в прошлом году. Тогда президент отвечал на вопросы более 4 часов.