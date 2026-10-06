Песков рассказал, к чему приведет размещение ядерного оружия в Литве
Размещение ядерного оружия и военных баз США в Литве является шагом в сторону эскалации напряженности. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И то и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте», – подчеркнул он.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал поддержку Сейма Литвы в первом чтении исключения запрета ядерного оружия из конституции, а также информацию о том, что США рассматривают предложение о создании постоянной американской базы на территории страны. По словам Пескова, если Вильнюс пойдет на такие шаги, Россия будет вынуждена принимать все необходимые действия для обеспечения собственной безопасности.
6 октября Сейм Литвы в первом чтении поддержал поправку, предусматривающую исключение из Конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. За инициативу проголосовали 106 депутатов, 18 выступили против, еще шестеро воздержались. Председатель сейма Юозас Олекас заявил, что окончательное голосование запланировано на 12 января следующего года.
5 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом рассмотрит возможность создания постоянной военной базы США на территории Литвы. «Они [Литва] мои друзья. Они прекрасные люди, так что мы определенно это рассмотрим», – заявил американский лидер (цитата по «РИА Новости»).