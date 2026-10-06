Песков рассказал, к чему приведет размещение ядерного оружия в Литве

Таким образом представитель Кремля прокомментировал поддержку Сейма Литвы в первом чтении исключения запрета ядерного оружия из конституции, а также информацию о том, что США рассматривают предложение о создании постоянной американской базы на территории страны. По словам Пескова, если Вильнюс пойдет на такие шаги, Россия будет вынуждена принимать все необходимые действия для обеспечения собственной безопасности.