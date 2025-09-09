Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

6 сентября польский МИД рекомендовал гражданам покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от поездок туда. Заявление прозвучало после задержания в Лепеле поляка Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже. По версии белорусских властей, у него были обнаружены копии секретных документов, связанных с учениями. Туск назвал обвинения абсурдными.