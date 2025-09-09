Польша закроет границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»
Польша закроет все погранпереходы с Белоруссией, включая железнодорожный, в ночь с 11 на 12 сентября. Он этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Принимая во внимание вопросы государственной безопасности, мы закроем границу с Белоруссией, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями «Запад-2025», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
6 сентября польский МИД рекомендовал гражданам покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от поездок туда. Заявление прозвучало после задержания в Лепеле поляка Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже. По версии белорусских властей, у него были обнаружены копии секретных документов, связанных с учениями. Туск назвал обвинения абсурдными.
5 сентября Туск предупреждал, что Польша будет жестко реагировать на возможные провокации во время учений, которые, по его мнению, «симулируют нападение, а не оборону».
Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная задача – «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Министр обороны республики Виктор Хренин сообщал, что войска также отработают применение нового ракетного комплекса «Орешник».