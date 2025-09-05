Туск пригрозил Белоруссии в случае провокаций на учениях «Запад-2025»
Варшава будет готова принять «особые меры» в случае провокаций со стороны Белоруссии на учениях «Запад-2025», сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации», – сказал он (цитата по ТАСС).
По версии премьера, учения являются «агрессивными» и «симулируют нападение, а не оборону».
Совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября 2025 г. Их главная задача – «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Министр обороны республики Виктор Хренин говорил, что на них отработают применение ракетного комплекса «Орешник».
Российские ракеты комплекса «Орешник» впервые применили в ноябре 2024 г. в рамках спецоперации. Тогда российские силы поразили объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске – завод «Южмаш». Как заявляли в Москве, удар стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим атаки.