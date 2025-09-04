Газета
Главная / Политика /

В белорусском Лепеле задержали гражданина Польши по подозрению в шпионаже

Ведомости

Сотрудники комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали в Лепеле гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже, сообщили в эфире телеканала «Первый информационный».

В результате оперативных действий силовики обнаружили у Гавела восемь страниц формата А4, которые представляли собой копию документа, связанного с учениями «Запад-2025». Эти военные данные имели гриф секретности.

31 августа стартовали учения в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они завершатся 6 сентября и пройдут в Витебской области Белоруссии. Начальник генштаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что в них будут участвовать свыше 2000 военнослужащих.

Кроме того, в сентябре в Белоруссии пройдут совместные учения с Россией «Запад-2025». Министр обороны республики Виктор Хренин говорил, что на них отработают применение ракетного комплекса «Орешник». «Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», – подчеркнул тогда он.

