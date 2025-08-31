На учениях ОДКБ в Белоруссии примут участие более 2000 военных

Учения сил ОДКБ пройдут с 31 августа по 6 сентября в Белоруссии. Министр обороны республики Виктор Хренин заявлял, что они носят плановый характер и должны продемонстрировать открытость Белоруссии и прозрачность ее намерений. Кроме того, в сентябре в Белоруссии пройдут совместные учения с Россией «Запад-2025», где отработают применение ракетного комплекса «Орешник».