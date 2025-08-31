На учениях ОДКБ в Белоруссии примут участие более 2000 военных
В учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Белоруссии примут участие свыше 2000 военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко, передает «БелТА».
На учениях будет 450 единиц техники, в том числе девять боевых самолетов и вертолетов, а также свыше 70 разнотипных БПЛА, отметил Муравейко.
Учения сил ОДКБ пройдут с 31 августа по 6 сентября в Белоруссии. Министр обороны республики Виктор Хренин заявлял, что они носят плановый характер и должны продемонстрировать открытость Белоруссии и прозрачность ее намерений. Кроме того, в сентябре в Белоруссии пройдут совместные учения с Россией «Запад-2025», где отработают применение ракетного комплекса «Орешник».
21 августа начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков говорил, что всего в совместных учениях организации в 2025 г. примут участие свыше 5000 военнослужащих и около 1000 единиц техники.