В учениях ОДКБ в 2025 году примут участие более 5000 военных
В совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в 2025 г., будут задействованы свыше 5000 военнослужащих и около 1000 единиц техники. Об этом сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
По его словам, национальные контингенты уже начали переброску в районы проведения маневров. Личный состав и техника доставляются на полигоны военно-транспортной авиацией, а также железнодорожным и автомобильным транспортом.
Начальник штаба уточнил, что в ходе учений запланированы исследования по вопросам повышения эффективности применения коллективных сил с привлечением специалистов учебных и научно-исследовательских организаций ОДКБ.
«Согласованы все вопросы по приглашению в качестве наблюдателей представителей государств, не являющихся членами организации, а также международных организаций», – указал Сердюков (цитата по ТАСС).
Учения сил ОДКБ пройдут в Белоруссии с 31 августа по 6 сентября. Министр обороны страны Виктор Хренин заявлял, что они носят плановый характер и должны продемонстрировать открытость Белоруссии и прозрачность ее намерений.
Кроме того, в сентябре в Белоруссии состоятся совместные маневры с Россией «Запад-2025», в ходе которых, как сообщал Хренин, будут отработаны задачи с применением ракетного комплекса «Орешник».