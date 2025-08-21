В учениях ОДКБ в 2025 году примут участие более 5000 военных

В совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в 2025 г., будут задействованы свыше 5000 военнослужащих и около 1000 единиц техники. Об этом сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.