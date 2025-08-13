Учения сил ОДКБ пройдут в Белоруссии с 31 августа по 6 сентября
Учения сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Витебской области Белоруссии в период с 31 августа по 6 сентября. Об этом сообщил министр обороны страны Виктор Хренин, передает Telegram-канал белорусского минобороны.
Министр отметил, что эти учения пройдут в плановом режиме. Они призваны продемонстрировать открытость Белоруссии и прозрачность ее намерений.
По словам Хренина, часть подразделений Вооруженных сил РФ уже прибыли, ожидается прибытие воинских контингентов других стран ОДКБ.
В сентябре в Белоруссии также пройдут совместные учения с Россией «Запад-2025». Хренин говорил, что в ходе мероприятий отработают применение ракетного комплекса «Орешник». «Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», – сказал тогда глава минобороны страны.