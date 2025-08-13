Учения сил ОДКБ пройдут в Белоруссии с 31 августа по 6 сентября

В сентябре в Белоруссии также пройдут совместные учения с Россией «Запад-2025». Хренин говорил, что в ходе мероприятий отработают применение ракетного комплекса «Орешник». «Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью», – сказал тогда глава минобороны страны.