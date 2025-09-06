МИД Польши призвал своих граждан покинуть Белоруссию как можно скорее

Ранее на этой неделе стало известно, что сотрудники комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали в Лепеле гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже. В результате оперативных действий силовики обнаружили у Гавела восемь страниц формата А4, которые представляли собой копию документа, связанного с учениями «Запад-2025». Эти военные данные имели гриф секретности. Польский премьер-министр Дональд Туск указал на абсурдность белорусских обвинений в адрес гражданина Польши.