МИД Польши призвал своих граждан покинуть Белоруссию как можно скорее
Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам покинуть Белоруссию «доступными коммерческими и частными средствами» и не посещать эту страну. Заявление опубликовано на фоне задержания в Лепеле гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже.
«Это недемократическая страна, и она недружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее», – заявил представитель министерства Павел Вроньский (цитата по RMF24).
В МИДе отметили, что возможная эвакуация из соседней республики может быть «затруднена или даже невозможна». «Перевозка лекарств, включая медицинскую марихуану, или даже самых незначительных доз наркотиков может привести к тюремному заключению сроком до нескольких лет», – говорится в сообщении.
Там добавили, что гражданам, которые перевозят лекарства, необходимо иметь действующий рецепт или медицинскую справку с указанием лекарственных препаратов и их дозировки.
Ранее на этой неделе стало известно, что сотрудники комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали в Лепеле гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже. В результате оперативных действий силовики обнаружили у Гавела восемь страниц формата А4, которые представляли собой копию документа, связанного с учениями «Запад-2025». Эти военные данные имели гриф секретности. Польский премьер-министр Дональд Туск указал на абсурдность белорусских обвинений в адрес гражданина Польши.