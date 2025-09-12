Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны: учения «Запад-2025» пройдут на полигонах РФ и Белоруссии

Ведомости

Практические действия войск в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Учения начались 12 сентября. Мероприятие станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 г., уточнили в оборонном ведомстве. Было отмечено также, что войска отработают вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.

Почему российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвали опасения в Европе

Политика / Армия и спецслужбы

11 сентября замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик сообщил, что польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 000 солдат в связи с учениями «Запад-2025». Ранее на границе находилось около 10 000 польских солдат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» проводятся планово и не нацелены против других государств.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её