Минобороны: учения «Запад-2025» пройдут на полигонах РФ и Белоруссии

Учения начались 12 сентября. Мероприятие станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 г., уточнили в оборонном ведомстве. Было отмечено также, что войска отработают вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.