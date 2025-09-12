Минобороны: учения «Запад-2025» пройдут на полигонах РФ и Белоруссии
Практические действия войск в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Учения начались 12 сентября. Мероприятие станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 г., уточнили в оборонном ведомстве. Было отмечено также, что войска отработают вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.
Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.
11 сентября замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик сообщил, что польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 000 солдат в связи с учениями «Запад-2025». Ранее на границе находилось около 10 000 польских солдат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» проводятся планово и не нацелены против других государств.