Польша перебросит к границе с РФ и Белоруссией 40 000 солдат
Польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 000 солдат, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик. Об этом сообщает Anadolu Agency.
По его словам, усиление военного присутствия связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025», которые начнутся в Белоруссии 12 сентября. Ранее на границе находилось около 10 000 польских солдат.
«Польша готовилась к учениям «Запад-2025» в течение многих месяцев. Наши военные провели тренировки с участием более 30 000 солдат», – отметил Томчик.
Замминистра подчеркнул, что польские и натовские силы необходимы для адекватного ответа на российско-белорусские учения, которые считаются «наступательными».
Томчик также связал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в ночь с 9 на 10 сентября с учениями «Запад-2025».
В ночь 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.
Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.