Путин: в мире сейчас необходимо быть готовыми ко всему
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что современный мир развивается стремительно и никто не может в полной мере предсказать будущее.
Но, по его мнению, это не освобождает от обязанности быть готовыми к любым событиям.
«Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика и за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира, и ставки здесь чрезвычайно высоки», – сказал президент.
Глава страны напомнил, что ежегодный доклад клуба посвящен теме многополярного и полицентричного мира. По его словам, этот вопрос давно стоит на международной повестке, однако сейчас он требует особого внимания.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до этого сообщал, что на «Валдае» президент будет говорить о сегодняшней международной ситуации и, возможно, о формах ее развития.