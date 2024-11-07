Путин заявил об отсутствии стремления к отказу от доллара
Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы же не стремились отказываться от доллара и не стремимся к этому. Это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро», – сказал президент.
Он считает, что евро пока не может претендовать на роль мировой валюты, а европейские власти сами создают этому препятствия.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил во время своей предвыборной компании, что Вашингтон введет пошлины в 100% в отношении товаров любой страны, которая откажется от доллара.
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир — на какой основе?».
В мероприятии принимают участие представители около 50 стран, в том числе 22 делегата из западных государств.