Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS167,1+0,57%CNY Бирж.12,414+0,34%IMOEX2 277,6+0,43%RTSI861,9+0,81%RGBI111,230%RGBITR763,24+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Путин заявил о росте рисков всеобщего уничтожения из-за развития технологий

Татьяна Мозолевская
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Современные технологии выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения в результате конфликтов или утраты контроля над технологическими процессами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай».

«Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения, к сожалению, в результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами», – сказал президент.

24 сентября спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой написал, что деградация человеческого сознания является основной угрозой развития искусственного интеллекта (ИИ).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте