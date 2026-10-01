Путин заявил о росте рисков всеобщего уничтожения из-за развития технологий

«Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения, к сожалению, в результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами», – сказал президент.