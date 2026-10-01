Путин: к распаду СССР привели ошибки нескольких поколений руководителей
К распаду Советского Союза привел ряд ошибок нескольких поколений руководителей СССР и внутренний дисбаланс, заявил во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности. Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные – перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно, большую долю от советского наследия. Результат мы видим», – сказал он.
Путин отметил, что для людей, которые в одночасье проснулись «в другой стране», распад СССР стал трагедией.
В ходе выступления на пленарном заседании Путин также сказал, что после ухода от гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему. Он также подчеркнул, что влияние Запада постепенно снижается. Путин отметил, что сейчас мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и добавил, что всем странам – Востоку и Западу, Северу и Югу – рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве.
В 2025 г. российский лидер заявил, что следствием распада Советского Союза стали двусторонние проблемы России и Украины. Он подчеркнул, что украинский конфликт – трагедия и для украинцев, и для русских. По словам российского лидера, если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.