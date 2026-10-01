Путин: к распаду СССР привели ошибки нескольких поколений руководителей

В ходе выступления на пленарном заседании Путин также сказал, что после ухода от гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему. Он также подчеркнул, что влияние Запада постепенно снижается. Путин отметил, что сейчас мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и добавил, что всем странам – Востоку и Западу, Северу и Югу – рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве.