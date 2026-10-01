Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GMKN116,98+1,46%CNY Бирж.12,414+0,34%IMOEX2 277,32+0,42%RTSI861,8+0,79%RGBI111,230%RGBITR763,23+0,03%
Главная / Политика /

Путин: к распаду СССР привели ошибки нескольких поколений руководителей

Анна Суслова
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

К распаду Советского Союза привел ряд ошибок нескольких поколений руководителей СССР и внутренний дисбаланс, заявил  во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности. Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные – перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно, большую долю от советского наследия. Результат мы видим», – сказал он.

Путин отметил, что для людей, которые в одночасье проснулись «в другой стране», распад СССР стал трагедией.

В ходе выступления на пленарном заседании Путин также сказал, что после ухода от гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему. Он также подчеркнул, что влияние Запада постепенно снижается. Путин отметил, что сейчас мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и добавил, что всем странам – Востоку и Западу, Северу и Югу – рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве.

В 2025 г. российский лидер заявил, что следствием распада Советского Союза стали двусторонние проблемы России и Украины. Он подчеркнул, что украинский конфликт – трагедия и для украинцев, и для русских. По словам российского лидера, если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь