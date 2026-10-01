Путин: ситуация в мире будет меняться к лучшему без давления Запада
По мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет меняться к лучшему, заявил президент России Владимир Путин, выступая в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку», – сказал Путин
Реальное влияние Запада в мире снижается, подчеркнул российский лидер.
12 сентября Путин на заседании саммита БРИКС заявил, что противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций. «Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов», – объяснил он.
В мае в МИД России указывали, что мир уже стал многополярным со структурной точки зрения и эти процессы дальше лишь будут набирать обороты. Россия видит своей задачей привести Запад к осознанию многополярной реальности и нахождению способа сосуществования, в том числе чтобы гарантированно избежать глобальной катастрофы, поясняли в ведомстве.