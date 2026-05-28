В чем Россия видит признаки многополярного мира

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин описал суть нынешнего мироустройства с позиции Москвы. Со структурной точки зрения, по его мнению, мир уже стал многополярным, и соответствующие процессы дальше лишь будут набирать обороты. Эта реальность подкрепляется на деле, по мнению Дробинина, тем фактом, что когда в мире случается резонансное событие, то мир ждет реакции от ряда столиц, которые их формируют самостоятельно. Как минимум в этот список можно отнести три страны – Россию, США и КНР. И таким образом, как выразился представитель МИДа, мир вернулся к исторической норме – а таковым нельзя было считать короткий период, когда один центр – США – имел заметно более сильные позиции. И наступившая новая многополярность – это, с точки зрения России, хороший сценарий для всего мира.