В чем Россия видит признаки многополярного мираАктивизация США не изменит эту реальность, считает МИД
Активизация силовой политики США в 2026 г. не в состоянии отменить многополярность. Так считают в МИД России и специалисты в области международных отношений. Мысль прозвучала на международном форуме по безопасности на подмосковной Live Arena 27 мая в ходе стратегической сессии «Концепция многополярного мира и евразийская безопасность». Несмотря на агрессивные действия США в 2026 г. в разных точках мира, в Москве по-прежнему верят в справедливость грядущего мироустройства.
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин описал суть нынешнего мироустройства с позиции Москвы. Со структурной точки зрения, по его мнению, мир уже стал многополярным, и соответствующие процессы дальше лишь будут набирать обороты. Эта реальность подкрепляется на деле, по мнению Дробинина, тем фактом, что когда в мире случается резонансное событие, то мир ждет реакции от ряда столиц, которые их формируют самостоятельно. Как минимум в этот список можно отнести три страны – Россию, США и КНР. И таким образом, как выразился представитель МИДа, мир вернулся к исторической норме – а таковым нельзя было считать короткий период, когда один центр – США – имел заметно более сильные позиции. И наступившая новая многополярность – это, с точки зрения России, хороший сценарий для всего мира.
Говоря же о динамике становления многополярного мира, Дробинин отметил, что один из мировых игроков по-прежнему пытается «насаждать свои представления» всем остальным. Задача России состоит в том, чтобы привести Запад к осознанию многополярной реальности и нахождению способа сосуществования, в том числе чтобы гарантированно избежать глобальной катастрофы.
При этом Россия считает, что уже идет формирование нормативно-правовой основы многополярного мира и выстраивается баланс сил в различных регионах. Москва здесь продвигает прежде всего формирование евразийской архитектуры безопасности. Дипломатом были оглашены три принципа. Во-первых, принцип неделимой безопасности – когда-то в ОБСЕ России было обещано добрососедство на его основе. Другие два, казалось, были тесно связаны с кризисом на Украине – это урегулирование региональных конфликтов с учетом их первопричин и «сворачивание деструктивного военного присутствия» в Евразии внешних сил. При этом согласовать между разными странами в нынешнем мире нечто лучшее, чем устав ООН, на данном этапе невозможно, уверен Дробинин.
Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев говорил не о России и Белоруссии, хотя об их едином рынке и сотрудничестве в технологиях и промышленности тоже кратко вспомнил. А большую часть выступления он уделил модели поведения главных мировых центров силы.
Но рожденные в Евразии концепции безопасности с трудом воспринимают на Западе. Декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов выразил мнение, что недавний новый концепт, предложенный Китаем к визиту президента США Дональда Трампа – конструктивная стратегическая стабильность, – вряд ли будет правильно понят и принят в США. Эта идея носит ярко выраженный континентальный характер, но Китаю противостоит морской архетип стратегии США, в русле которого они традиционно уклоняются от продолжительных обязательств перед партнерами.