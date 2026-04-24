Что Китай, Россия и ШОС будут делать после шока войны в Иране

Если же говорить о вопросах региональной безопасности, то проблема еще и в том, что Китай, будучи ключевой страной ШОС, в последнее время очень сильно сократил свое участие в этих вопросах. По наблюдению Кашина, Пекин свернул почти всю свою активность в этом контексте примерно после встречи Си и Дональда Трампа в конце октября 2025 г. в Южной Корее, когда был взят курс на стабилизацию американо-китайских отношений и началась подготовка серии договоренностей о правилах игры в торгово-экономической плоскости. И в 2025 г. КНР никак не проявила себя, например, в конфликте Таиланда и Камбоджи (в отличие от Трампа, который считает, что урегулировал его. – «Ведомости»), и после захвата американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и, наконец, в войне Ирана и США. Такое поведение вызвало фрустрацию не только в Иране (пусть и не в официальной риторике), где хотели бы получить поддержку КНР, но и в странах Персидского залива, по которым наносились иранские удары. И сейчас задачей в ШОС, по мнению Кашина, может стать просто сохранение потенциала организации, чтобы снова развернуть активную работу в будущем, когда в мире появятся более ясные правила игры. Что же касается визита Дуна в Москву, то он может быть связан с ежегодным заседанием Российско-китайской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое в последние годы очень засекречено, но продолжается в серьезных масштабах.