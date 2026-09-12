Путин: противники многополярности сдерживают конкурентов с помощью санкций
Противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.
«Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательство во внутренние дела и просто грубая сила», – сказал он.
Российские власти регулярно заявляют о формировании многополярной модели мира с начала конфликта на Украине в 2022 г. В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что влияние США в мировой экономике объективно снижается, тогда как растет роль Китая, Индии, Бразилии и стран Африки.
В МИД России указывали, что мир уже стал многополярным со структурной точки зрения и эти процессы дальше лишь будут набирать обороты. Россия видит своей задачей привести Запад к осознанию многополярной реальности и нахождению способа сосуществования, в том числе чтобы гарантированно избежать глобальной катастрофы, поясняли в ведомстве.