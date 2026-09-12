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Главная / Политика /

Путин: противники многополярности сдерживают конкурентов с помощью санкций

Антон Потоков

Противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

«Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательство во внутренние дела и просто грубая сила», – сказал он.

Российские власти регулярно заявляют о формировании многополярной модели мира с начала конфликта на Украине в 2022 г. В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что влияние США в мировой экономике объективно снижается, тогда как растет роль Китая, Индии, Бразилии и стран Африки.

В МИД России указывали, что мир уже стал многополярным со структурной точки зрения и эти процессы дальше лишь будут набирать обороты. Россия видит своей задачей привести Запад к осознанию многополярной реальности и нахождению способа сосуществования, в том числе чтобы гарантированно избежать глобальной катастрофы, поясняли в ведомстве.

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