Путин: противники многополярности сдерживают конкурентов с помощью санкций

В МИД России указывали, что мир уже стал многополярным со структурной точки зрения и эти процессы дальше лишь будут набирать обороты. Россия видит своей задачей привести Запад к осознанию многополярной реальности и нахождению способа сосуществования, в том числе чтобы гарантированно избежать глобальной катастрофы, поясняли в ведомстве.