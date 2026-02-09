Лавров рассказал о многополярности, БРИКС и задачах внешней политики. Главное

«БРИКС – это глобальная организация, к которой проявляют интерес на всех континентах. Она объединяет не только страны Евразии, но и многие страны Латинской Америки, африканского континента. Этот процесс будет продолжаться. БРИКС предоставляет такую рамку, «зонтик», если хотите, для развития интеграционных процессов на отдельных континентах», – пояснил Лавров.