Лавров рассказал о многополярности, БРИКС и задачах внешней политики. Главное

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS рассказал о трансформации мирового порядка, роли БРИКС и задачах российской внешней политики. «Ведомости» собрали ключевые заявления главы МИД РФ.
О трансформации мирового порядка
По словам Лаврова, мировая система переживает долгосрочные изменения, связанные с переходом к многополярной модели. Он отметил, что влияние США в мировой экономике объективно снижается, тогда как растет роль Китая, Индии, Бразилии и стран Африки. Министр заявил, что новые центры экономического роста формируются независимо от попыток Запада сохранить прежние доминирующие позиции.
«Появились многие центры быстрого экономического роста, центры силы, финансового и политического влияния. Мир переформатируется. Это происходит в конкурентной борьбе. Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции», – пояснил Лавров.
Министр подчеркнул, что страны БРИКС уже демонстрируют более высокие темпы экономического роста, а их совокупный ВВП по паритету покупательной способности превышает показатели стран «группы семи».
О санкциях
Глава МИДа заявил, что санкционное давление и ограничения в отношении российских компаний остаются одним из ключевых факторов внешнеполитической повестки.
«Против нас используются совершенно недобросовестные методы. Запрещают работу российских нефтяных компаний <...>. Пытаются поставить под контроль нашу торговлю, инвестиционное сотрудничество, военно-технические связи с крупнейшими стратегическими партнерами России, такими как Индия, и другими членами БРИКС», – отметил Лавров.
По его словам, формирование новых центров экономического развития и попытки прежних лидеров сохранить влияние определяют содержание внешнеполитической работы России как на глобальном уровне, так и в двусторонних отношениях.
О задачах российской внешней политики
Министр назвал ключевой задачей внешней политики создание благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны. По его словам, речь идет о содействии экономическому росту, развитию промышленности и повышению благосостояния граждан.
Лавров отметил, что работа дипломатии осложняется санкционным давлением и попытками изоляции России, однако поставленные задачи сохраняют актуальность.
Министр отметил, что цель развития страны включает в себя надежное обеспечение нашей безопасности, особенно в условиях, когда в Европе некоторые «притворяющиеся политиками» грозят «развязать войну» против России.
«Безопасность обеспечивается и необходимостью не допустить сохранения на наших границах нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины и с помощью которого он в очередной раз развязал против нас войну. Нацистские основы должны быть ликвидированы», – сказал Лавров.
Он подчеркнул необходимость обеспечить интересы безопасности РФ, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия. Также, по его словам, важно гарантировать надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии.
О БРИКС и новых экономических механизмах
Глава МИДа заявил, что усиление сотрудничества в рамках БРИКС связано с необходимостью формировать финансовые и экономические механизмы, не зависящие от политических решений отдельных стран. Среди инициатив он назвал развитие расчетов в национальных валютах, создание альтернативных платежных платформ и инвестиционных инструментов.
По словам Лаврова, эти проекты направлены не против отдельных государств, а на обеспечение устойчивости международных экономических связей.
«БРИКС – это глобальная организация, к которой проявляют интерес на всех континентах. Она объединяет не только страны Евразии, но и многие страны Латинской Америки, африканского континента. Этот процесс будет продолжаться. БРИКС предоставляет такую рамку, «зонтик», если хотите, для развития интеграционных процессов на отдельных континентах», – пояснил Лавров.
Министр заявил, что идея Большого Евразийского партнерства отражает объективные процессы усиления экономических связей на евразийском пространстве. Он отметил развитие взаимодействия между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.
По словам главы МИДа, в перспективе это объединение вполне может быть местом, где планы развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры и Евразии, и Африки, и Латинской Америки будут гармонизироваться.
Министр также отметил, что Россия не выступает за упразднение МВФ, Всемирного банка и ВТО, однако добивается расширения представительства стран БРИКС в этих институтах в соответствии с их ролью в мировой экономике.
Лавров подчеркнул, что приоритеты председательства в объединении БРИКС сохраняют преемственность. Среди ключевых направлений он назвал вопросы энергетической и продовольственной безопасности, борьбу с терроризмом и регулирование технологий искусственного интеллекта.