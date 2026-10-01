Путин: ООН управляется куда менее демократично, чем было задумано

Организация Объединенных Наций на практике управляется менее коллегиально и демократично, чем предполагалось при ее создании. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.