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Путин: ООН управляется куда менее демократично, чем было задумано

Елена Вострикова
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Кристина Соловьёва / РИА Новости

Организация Объединенных Наций на практике управляется менее коллегиально и демократично, чем предполагалось при ее создании. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.

«Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления», – сказал президент.

По словам Путина, влияние этих государств снижается на фоне усиления стран, которые он назвал мировым большинством. В результате, считает президент, дисбалансы в устройстве ООН становятся все более заметными.

В ходе выступления Путин также заявил, что мир подошел к решающему этапу своего развития. «Масштаб перемен просто огромен. Неслучайно сейчас так много споров о будущем», – сказал он.

По словам президента, странам Востока и Запада, Севера и Юга в конечном счете придется договариваться о будущем мировом устройстве. Путин также отметил, что многие прежние нормы международного права перестали действовать, тогда как новые пока не сформировались.

При этом президент подчеркнул, что перед Россией сейчас стоят «достаточно острые» задачи, а происходящие в мире изменения затрагивают все сферы жизни.

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