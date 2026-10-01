Путин заявил, что для развития нации нужна перспектива
В России никогда не забывают о необходимости иметь представление о будущем и направлении дальнейшего развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.
«Но мы никогда не забываем о том, что нации нужна перспектива, необходимо понимание направления пути в будущее», – сказал Путин.
30 сентября Путин на встрече с избранными главами российских регионов заявил, что вопросы реализации национальных проектов будут под каждодневным личным контролем новых глав регионов.
Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета России. Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании промышленных, научных и технологических компетенций. «О создании устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, демографического развития, повышения качества жизни наших граждан, российских семей», – подчеркнул глава государства.