Путин призвал не допустить скатывания мира к грани выживания
Необходимо избежать катастрофических сценариев, предпринимая практические действия для того, чтобы не допустить скатывания человечества на грань выживания, заявил во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«О том надо подумать прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются. Ответственность за наше общее будущее совсем не абстрактный вызов», – сказал он.
Президент добавил, что для сохранения безопасности необходимо принимать практические меры, применение которых должно помочь человечеству не скатиться «к грани выживания».
На пленарном заседании Путин также отметил, что мир подошел к поворотному моменту развития. Он подчеркнул, что масштаб перемен огромен, поэтому сейчас так много споров о будущем. По словам российского лидера, всем странам – востоку и западу, северу и югу – рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве. Он добавил, что по мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет меняться к лучшему.