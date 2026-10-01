Путин призвал не допустить скатывания мира к грани выживания

На пленарном заседании Путин также отметил, что мир подошел к поворотному моменту развития. Он подчеркнул, что масштаб перемен огромен, поэтому сейчас так много споров о будущем. По словам российского лидера, всем странам – востоку и западу, северу и югу – рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве. Он добавил, что по мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет меняться к лучшему.