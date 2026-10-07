Орешкин рассказал об использовании ИИ в администрации президента
Администрация президента России использует доступные сервисы искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».
«Если говорить о том, чем мы пользуемся, то, конечно, мы пользуемся всем, что доступно, и "Гигачатом", и всем остальным», – сказал он. При этом Орешкин подчеркнул, что технологии не могут заменить непосредственное общение с людьми. По его словам, при работе с цифровыми инструментами важно «не потерять человека» и учитывать контекст.
Замглавы администрации президента отметил, что прогулка по улице, посещение магазина, поездка на общественном транспорте и разговоры с людьми могут дать более полное представление о ситуации, чем работа только с цифровыми устройствами.
«Это гораздо полезнее и картинку тебе делает гораздо более понятной и правильной, чем просто работать с какими-то цифровыми устройствами», – сказал Орешкин.
6 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что от создания собственных технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) зависит цифровой суверенитет и конкурентоспособность России. 1 октября президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, пользуется ли он искусственным интеллектом. «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – сказал Путин.