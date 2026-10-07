Орешкин рассказал об использовании ИИ в администрации президента

«Если говорить о том, чем мы пользуемся, то, конечно, мы пользуемся всем, что доступно, и "Гигачатом", и всем остальным», – сказал он. При этом Орешкин подчеркнул, что технологии не могут заменить непосредственное общение с людьми. По его словам, при работе с цифровыми инструментами важно «не потерять человека» и учитывать контекст.