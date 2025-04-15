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Песков ответил на угрозу Каллас странам ЕС за визит в Москву на парад Победы

Ведомости

Оценку угрозам главы евродипломатии Каи Каллас должны давать те страны, которым она угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, отвечая на заявление Каллас о визите на парад Победы.

«Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. И, как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику», – сказал он.

По словам Пескова, в Кремле обращают внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас. Представитель Кремля заявил, что Москва будет рада видеть «всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня».

14 апреля Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. Она добавила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в российской столице.

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая. На нем ожидают как представителей восточных стран, так и некоторых европейских лидеров. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что рассчитывает посетить Москву в мае. Посетить парад планирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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