Песков ответил на угрозу Каллас странам ЕС за визит в Москву на парад Победы
Оценку угрозам главы евродипломатии Каи Каллас должны давать те страны, которым она угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, отвечая на заявление Каллас о визите на парад Победы.
«Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. И, как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику», – сказал он.
По словам Пескова, в Кремле обращают внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас. Представитель Кремля заявил, что Москва будет рада видеть «всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня».
14 апреля Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. Она добавила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в российской столице.
Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая. На нем ожидают как представителей восточных стран, так и некоторых европейских лидеров. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что рассчитывает посетить Москву в мае. Посетить парад планирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо.