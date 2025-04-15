Володин: Каллас нужно отдать под трибунал после призыва не посещать РФ 9 мая

14 апреля Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. «Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», – сказала Каллас. Глава Евродипломатии добавила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в российской столице.