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Володин: Каллас нужно отдать под трибунал после призыва не посещать РФ 9 мая

Ведомости

Главу Евродипломатии Каю Каллас нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН после ее требования к странам Евросоюза (ЕС) и кандидатам в объединение отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Победы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ГД напомнил, что советский многонациональный народ потерял 27 млн жизней в борьбе с фашизмом, а страны антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия, – более 800 000 человек. Мир должен чтить память о них, подчеркнул он. Володин назвал заявление Каллас неуважением к памяти о людях, которые принесли себя в жертву, освобождая мир от фашизма.

«Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем», – сказал Володин, добавив, что Европы бы не существовало без героического подвига советских военнослужащих

Кроме того, спикер ГД отметил, что в России принят закон о запрете реабилитации нацизма и действующие нормы позволяют привлечь таких, как Каллас, к ответственности.

14 апреля Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. «Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», – сказала Каллас. Глава Евродипломатии добавила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в российской столице.

В этот же день Politico писало, что украинские власти пригласили высокопоставленных европейских чиновников в Киев 9 мая «в качестве демонстрации дипломатической силы в противовес ежегодному военному параду президента России Владимира Путина в Москве в тот же день».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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