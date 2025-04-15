Володин: Каллас нужно отдать под трибунал после призыва не посещать РФ 9 мая
Главу Евродипломатии Каю Каллас нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН после ее требования к странам Евросоюза (ЕС) и кандидатам в объединение отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Победы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Спикер ГД напомнил, что советский многонациональный народ потерял 27 млн жизней в борьбе с фашизмом, а страны антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия, – более 800 000 человек. Мир должен чтить память о них, подчеркнул он. Володин назвал заявление Каллас неуважением к памяти о людях, которые принесли себя в жертву, освобождая мир от фашизма.
«Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем», – сказал Володин, добавив, что Европы бы не существовало без героического подвига советских военнослужащих
Кроме того, спикер ГД отметил, что в России принят закон о запрете реабилитации нацизма и действующие нормы позволяют привлечь таких, как Каллас, к ответственности.
14 апреля Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. «Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», – сказала Каллас. Глава Евродипломатии добавила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в российской столице.
В этот же день Politico писало, что украинские власти пригласили высокопоставленных европейских чиновников в Киев 9 мая «в качестве демонстрации дипломатической силы в противовес ежегодному военному параду президента России Владимира Путина в Москве в тот же день».