Захарова назвала евронацизмом запрет лидерам стран ЕС приезжать в РФ на 9 Мая

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас, но оценку подобным угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая. На нем ожидают президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Фицо, председателя КНР Си Цзиньпина и др.