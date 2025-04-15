Захарова назвала евронацизмом запрет лидерам стран ЕС приезжать в РФ на 9 Мая
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возрождении евронацизма из-за позиции Европейского союза (ЕС) по отношению к Сербии и ее желанию посетить Москву для празднования Дня Победы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали "людьми второго сорта"», – заявила Захарова, прокомментировав публикацию The Telegraph о том, что Сербии может быть отказано во вступлении в ЕС, если ее президент Александр Вучич подтвердит свое намерение приехать в Россию 9 мая.
14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на «весьма жесткие» заявления Каллас, но оценку подобным угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет 9 мая. На нем ожидают президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Фицо, председателя КНР Си Цзиньпина и др.