Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин встретился с лидером сербов в Боснии Додиком

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился 6 июня на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что Додик приезжал в Россию предыдущий раз совсем недавно, в феврале 2024 г., на открытие первых международных Игр будущего в Казани. По словам российского лидера, общие объемы торговли между сторонами пока скромные, но при этом заметен восстановительный рост. Путин также поблагодарил Додика за его деятельность в «духовной сфере». Россия, по словам главы государства, выступает за соблюдение Дейтонских соглашений, так как зафиксированные в них нормы могут служить основанием для дальнейшего развития ситуации в Боснии.

Помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал 4 июня, что Путин и Додик могут обсудить в Санкт-Петербурге принятую в конце мая Генассамблеей ООН резолюцию о признании геноцида в Сребренице в Боснии в 1995 г. Она, в частности, закрепляет 11 июля Международным днем памяти жертв тех событий. Тогда Додик говорил, что сербы больше не могут жить в одной стране с бошняками, и пообещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Россия голосовала против этой резолюции и считает, что ее принятие «способно лишь усугубить существующие разногласия» в Боснии и разжечь новые конфликты на Балканах.

Боснийская война 1992–1995 гг. завершилась Дейтонскими соглашениями, согласно которым Босния и Герцеговина де-факто становилась конфедерацией, несмотря на отсутствие четкого указания на это. Страна оказалась поделена на два энтитета – Республику Сербскую с православным сербским населением и Федерацию Боснии и Герцеговины, где проживают преимущественно мусульмане-бошняки и католики-хорваты. Каждая из этих частей имеет собственную конституцию, президента и другие органы власти. При этом в общий орган руководства Боснией и Герцеговины – президиум БиГ входят по представителю от каждого народа. Своеобразную роль арбитра играет Высокий представитель, но Россия, как и боснийские сербы, не признают легитимность занимающего сейчас этот пост немца Кристиана Шмидта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных