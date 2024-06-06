Путин встретился с лидером сербов в Боснии Додиком

Помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал 4 июня, что Путин и Додик могут обсудить в Санкт-Петербурге принятую в конце мая Генассамблеей ООН резолюцию о признании геноцида в Сребренице в Боснии в 1995 г. Она, в частности, закрепляет 11 июля Международным днем памяти жертв тех событий. Тогда Додик говорил, что сербы больше не могут жить в одной стране с бошняками, и пообещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Россия голосовала против этой резолюции и считает, что ее принятие «способно лишь усугубить существующие разногласия» в Боснии и разжечь новые конфликты на Балканах.