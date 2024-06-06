Путин встретился с лидером сербов в Боснии Додиком
Президент России Владимир Путин встретился 6 июня на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин напомнил, что Додик приезжал в Россию предыдущий раз совсем недавно, в феврале 2024 г., на открытие первых международных Игр будущего в Казани. По словам российского лидера, общие объемы торговли между сторонами пока скромные, но при этом заметен восстановительный рост. Путин также поблагодарил Додика за его деятельность в «духовной сфере». Россия, по словам главы государства, выступает за соблюдение Дейтонских соглашений, так как зафиксированные в них нормы могут служить основанием для дальнейшего развития ситуации в Боснии.
Помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал 4 июня, что Путин и Додик могут обсудить в Санкт-Петербурге принятую в конце мая Генассамблеей ООН резолюцию о признании геноцида в Сребренице в Боснии в 1995 г. Она, в частности, закрепляет 11 июля Международным днем памяти жертв тех событий. Тогда Додик говорил, что сербы больше не могут жить в одной стране с бошняками, и пообещал в течение 30 дней представить соглашение о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Россия голосовала против этой резолюции и считает, что ее принятие «способно лишь усугубить существующие разногласия» в Боснии и разжечь новые конфликты на Балканах.
Боснийская война 1992–1995 гг. завершилась Дейтонскими соглашениями, согласно которым Босния и Герцеговина де-факто становилась конфедерацией, несмотря на отсутствие четкого указания на это. Страна оказалась поделена на два энтитета – Республику Сербскую с православным сербским населением и Федерацию Боснии и Герцеговины, где проживают преимущественно мусульмане-бошняки и католики-хорваты. Каждая из этих частей имеет собственную конституцию, президента и другие органы власти. При этом в общий орган руководства Боснией и Герцеговины – президиум БиГ входят по представителю от каждого народа. Своеобразную роль арбитра играет Высокий представитель, но Россия, как и боснийские сербы, не признают легитимность занимающего сейчас этот пост немца Кристиана Шмидта.