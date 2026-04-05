В Кремле опровергли информацию об отмене парада Победы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле идет подготовка к празднованию Дня Победы.
«Мы готовимся к празднованию Дня Победы», – заявил представитель Кремля журналистке Ксении Собчак.
В нескольких Telegram-каналах на этой неделе появились сообщения о том, что парад Победы в столице может не состояться.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент России Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые приедут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Российская сторона подтвердила, что готова их принять, нескольким из них уже направлены официальные приглашения. Ушаков не стал называть имена иностранных лидеров, которые посетят российскую столицу.
Srpska National в марте писала, что лидер партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик планирует приехать в Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы.