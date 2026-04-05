В Кремле опровергли информацию об отмене парада Победы

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент России Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые приедут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Российская сторона подтвердила, что готова их принять, нескольким из них уже направлены официальные приглашения. Ушаков не стал называть имена иностранных лидеров, которые посетят российскую столицу.