Кремль подтвердил, что парад на Красной площади состоится
Парад Победы 9 мая состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Он добавил, что Кремль позднее проинформирует СМИ по формату проведения парада.
4 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что глава государства Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые прилетят в Россию на мероприятия ко Дню Победы. Ряду из них уже направлены официальные приглашения, но Ушаков не стал раскрывать их имена.
В этом году будет отмечаться 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.