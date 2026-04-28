Кремль подтвердил, что парад на Красной площади состоится

4 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что глава государства Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые прилетят в Россию на мероприятия ко Дню Победы. Ряду из них уже направлены официальные приглашения, но Ушаков не стал раскрывать их имена.