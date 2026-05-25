Старобельск (ЛНР) 24 мая посетили, как и анонсировал российский МИД, 50 представителей СМИ из 19 стран.
Поводом для этого стал удар украинских БПЛА по гражданскому, как подчеркивают российские власти, объекту. Это учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета
Действия ВСУ квалифицировали как теракт. Решение направить в ЛНР представителей СМИ было принято после «откровенной лжи западных представителей», заявили в российском МИДе.
Атака была совершена в ночь на 22 мая. Погибли десятки человек.
Посетившая Старобельск омбудсмен Яна Лантратова сказала, что ВСУ специально били «по самому дорогому», а большинство погибших студенток могут похоронить в подвенечных платьях.
В МИД уже призвали другие страны осудить атаку, отмечая, что молчание «равносильно пособничеству кровавым деяниям».
В ночь на 24 мая российские Вооруженные силы нанесли по целям на Украине «удар возмездия».