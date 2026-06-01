Путин провел совещание по расследованию ударов ВСУ по Старобельску. Главное

Путин провел совещание по расследованию ударов ВСУ по Старобельску. ГлавноеПрезидент заявил о неотвратимости наказания для виновных и поручил оказать максимальную поддержку пострадавшим
Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел совещание по вопросам расследования атаки на колледж в Старобельске и поддержки пострадавших от ударов ВСУ. На встрече присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.
«Ведомости» собрали главные заявления участников совещания.
Что сказал Путин
Президент выразил соболезнования близким погибших в Старобельске. Он поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с трагедией.
Атака на колледж и общежитие стала «кровавым преступлением украинской хунты», сказал глава государства.
Российский лидер попросил участников встречи доложить о мерах поддержки семей погибших и пострадавших. В частности, он спросил, как осуществляются выплаты и компенсации, как проходит лечение и реабилитация раненых.
По словам Путина, Киев принял решение открыть «новую страницу в череде своих преступлений». ВСУ сознательно совершили преступление против детей и подростков.
- Виновные в ударе по Старобельску должны быть наказаны и наказание будет неотвратимым, подчеркнул президент.
Что сказал Пасечник
ВСУ атаковали колледж целенаправленно, удар был спланированным. При этом в ходе 45-часовой спасательной операции 15 раз возникала угроза повторных атак, рассказал глава региона.
Четыре семьи погибших в колледже обратились за выплатами.
Здание колледжа, который попал под удары, необходимо восстановить. Украина при атаке использовала 16 беспилотников, которые достигли цели и разорвались на территории учебного заведения.
Семь пострадавших еще находятся в больнице, в том числе один человек в крайне тяжелом состоянии: у него не раскрылись легкие. Три девочки идут на поправку, находясь в «более-менее хорошем состоянии», уточнил Пасечник.
Что сказал Бастрыкин
Украинские военные, атакуя территорию РФ, используют БПЛА производства Украины и стран НАТО.
С 2014 г. ВСУ нанесли удары по более чем 2000 объектов образования.
Начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и командующий силами БПЛА Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу о теракте в Старобельске.
Удар ВСУ был преднамеренным. Об этом говорят антенны Starlink, которые были установлены на украинские беспилотники.
Заявления Голиковой и Гуцана
Все пострадавшие в результате удара получают телемедицинские консультации, отметила вице-премьер РФ. В частности, такие меры применяются к мальчику, которого упоминал Пасечник, так как его невозможно транспортировать в Москву.
Социальный фонд России дополнительно поможет семьям пострадавших, если возникнет такая необходимость.
По словам Голиковой, пострадали 70 человек. Граждане, которые нуждаются в реабилитации, получат соответствующую помощь в федеральных центрах.
Генпрокурор РФ подчеркнул, что в качестве обвиняемых по делу о теракте в Старобельске привлечены военные командиры ВСУ, Бровди и др.
Гуцан рассказал, что судебные экспертизы в отношении погибших уже проведены.