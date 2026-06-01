Главная / Политика /

Путин провел совещание по расследованию ударов ВСУ по Старобельску. Главное

Президент заявил о неотвратимости наказания для виновных и поручил оказать максимальную поддержку пострадавшим
Валерия Хлобыстова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел совещание по вопросам расследования атаки на колледж в Старобельске и поддержки пострадавших от ударов ВСУ. На встрече присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

«Ведомости» собрали главные заявления участников совещания.

Что сказал Путин

  • Президент выразил соболезнования близким погибших в Старобельске. Он поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с трагедией.

  • Атака на колледж и общежитие стала «кровавым преступлением украинской хунты», сказал глава государства.

  • Российский лидер попросил участников встречи доложить о мерах поддержки семей погибших и пострадавших. В частности, он спросил, как осуществляются выплаты и компенсации, как проходит лечение и реабилитация раненых.

  • По словам Путина, Киев принял решение открыть «новую страницу в череде своих преступлений». ВСУ сознательно совершили преступление против детей и подростков.

  • Виновные в ударе по Старобельску должны быть наказаны и наказание будет неотвратимым, подчеркнул президент.

Что сказал Пасечник

  • ВСУ атаковали колледж целенаправленно, удар был спланированным. При этом в ходе 45-часовой спасательной операции 15 раз возникала угроза повторных атак, рассказал глава региона.

  • Четыре семьи погибших в колледже обратились за выплатами.

  • Здание колледжа, который попал под удары, необходимо восстановить. Украина при атаке использовала 16 беспилотников, которые достигли цели и разорвались на территории учебного заведения.

  • Семь пострадавших еще находятся в больнице, в том числе один человек в крайне тяжелом состоянии: у него не раскрылись легкие. Три девочки идут на поправку, находясь в «более-менее хорошем состоянии», уточнил Пасечник.

Что сказал Бастрыкин

  • Украинские военные, атакуя территорию РФ, используют БПЛА производства Украины и стран НАТО.

  • С 2014 г. ВСУ нанесли удары по более чем 2000 объектов образования.

Путин отказался называть сроки удара возмездия по Киеву

Политика / Армия и спецслужбы

  • Начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и командующий силами БПЛА Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу о теракте в Старобельске.

  • Удар ВСУ был преднамеренным. Об этом говорят антенны Starlink, которые были установлены на украинские беспилотники.

Заявления Голиковой и Гуцана

  • Все пострадавшие в результате удара получают телемедицинские консультации, отметила вице-премьер РФ. В частности, такие меры применяются к мальчику, которого упоминал Пасечник, так как его невозможно транспортировать в Москву.

  • Социальный фонд России дополнительно поможет семьям пострадавших, если возникнет такая необходимость.

  • Генпрокурор РФ подчеркнул, что в качестве обвиняемых по делу о теракте в Старобельске привлечены военные командиры ВСУ, Бровди и др.

  • Гуцан рассказал, что судебные экспертизы в отношении погибших уже проведены.

