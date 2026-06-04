Путин: Россия во время удара по Украине испытывала «Орешник» на «сараях»

«Орешником» ударили по «сараю» на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия», – сказал Путин. По его словам, фактически ни одного боевого применения «Орешника» по целям на Украине не было. Президент уточнил, что речь идет о Белой Церкви в Киевской области и районах ДНР в пределах «основного укрепрайона».