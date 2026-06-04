Путин: Россия во время удара по Украине испытывала «Орешник» на «сараях»В будущем возможно применение по целям в черте городской застройки
Президент России Владимир Путин заявил, что последний удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине был нанесен в испытательных целях – для того, чтобы посмотреть, «как легли блоки». Об этом он сообщил на встрече с руководством международных агентств в ходе ПМЭФ-2026.
«Орешником» ударили по «сараю» на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия», – сказал Путин. По его словам, фактически ни одного боевого применения «Орешника» по целям на Украине не было. Президент уточнил, что речь идет о Белой Церкви в Киевской области и районах ДНР в пределах «основного укрепрайона».
Россия нанесла удар туда, где было удобно посмотреть результаты, добавил глава государства. Президент не исключил в будущем решений о полноформатном применении «Орешника» по целям, в том числе в районе городской застройки.
Ранее, 24 мая, Минобороны РФ сообщало о массированном ударе возмездия по военным целям на Украине с применением «Орешника», «Искандера», «Кинжала» и «Циркона». Удар стал ответом на атаку ВСУ по гражданским объектам, в частности по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек.
«Орешник» – российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, развивающая скорость до 10 Махов. Впервые она была применена в боевых условиях в ноябре 2024 г., поразив объект ВПК Украины. С 2025 г. комплекс находится на боевом дежурстве и может оснащаться ядерными боеголовками.