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Командующий РВСН заявил о способности «Орешника» поражать цели по всей Европе

Ведомости

Комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Каракаев на совещании президента Владимира Путина с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности», – сказал он.

Каракаев на совещании также предложил президенту принять комплекс «Орешник» на вооружение. Путин согласился с предложением.

21 ноября российские силы нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на применение западного дальнобойного оружия по объектам на территории России. В Минобороны РФ сообщили, что все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли своей цели.

Баллистическая ракета средней дальности впервые была применена в боевых условиях. Президент на совещании вечером 22 ноября сообщил, что сейчас в России проходят испытания несколько систем, подобных «Орешнику».

Точные характеристики «Орешника» не раскрываются. Как писало агентство «РИА Новости», в день удара в «Википедии» появилась статья об «Орешнике», согласно которой это российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности (РСД), развивающая скорость 10 махов (12 300 км/ч или 3,40 км/с).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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