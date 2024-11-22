Командующий РВСН заявил о способности «Орешника» поражать цели по всей Европе
Комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Каракаев на совещании президента Владимира Путина с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
«Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности», – сказал он.
Каракаев на совещании также предложил президенту принять комплекс «Орешник» на вооружение. Путин согласился с предложением.
21 ноября российские силы нанесли удар по территории Украины ракетой средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса страны. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на применение западного дальнобойного оружия по объектам на территории России. В Минобороны РФ сообщили, что все боевые блоки ракеты «Орешник» достигли своей цели.
Баллистическая ракета средней дальности впервые была применена в боевых условиях. Президент на совещании вечером 22 ноября сообщил, что сейчас в России проходят испытания несколько систем, подобных «Орешнику».
Точные характеристики «Орешника» не раскрываются. Как писало агентство «РИА Новости», в день удара в «Википедии» появилась статья об «Орешнике», согласно которой это российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности (РСД), развивающая скорость 10 махов (12 300 км/ч или 3,40 км/с).