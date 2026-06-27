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Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль село Новоскелеватое Днепропетровской области

Ведомости

Группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отмечает военное ведомство, контроль был установлен после того, как группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Штурмовые подразделения группировки «Южная» ведут активное наступление в Константиновке на всех участках фронта. В юго-западной части города продолжаются зачистка и ликвидация разрозненных групп противника. За минувшие сутки освобождено 70 строений.

24 июня подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над поселком Иволжанское в Сумской области.

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