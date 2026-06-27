ВС РФ взяли под контроль село Новоскелеватое Днепропетровской области

Как отмечает военное ведомство, контроль был установлен после того, как группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Штурмовые подразделения группировки «Южная» ведут активное наступление в Константиновке на всех участках фронта. В юго-западной части города продолжаются зачистка и ликвидация разрозненных групп противника. За минувшие сутки освобождено 70 строений.