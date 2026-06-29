Армия России взяла под контроль Богодаровку в Днепропетровской области

Кроме того, в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают активно наступать на всех направлениях и зачищать от разрозненных групп украинской армии юго-западную часть населенного пункта. За сутки ликвидированы две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.