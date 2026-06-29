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Армия России взяла под контроль Богодаровку в Днепропетровской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Село было освобождено продвинувшимися в глубину обороны противника подразделениями группировки войск «Восток».

Кроме того, в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают активно наступать на всех направлениях и зачищать от разрозненных групп украинской армии юго-западную часть населенного пункта. За сутки ликвидированы две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.

28 июня Минобороны проинформировало, что подразделения «Востока» взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области, а 27-го – днепропетровский населенный пункт Новоскелеватое.

24 июня к подразделениям группировки войск «Север» перешел поселок Иволжанское в Сумской области.

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