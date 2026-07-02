ВС России взяли под контроль Пискуновку в ДНР

30 июня российское военное ведомство также заявило о взятии под контроль села Малиновка в ДНР, а также населенных пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области. Малиновку заняли подразделения группировки войск «Юг», а Лесное и Ровное – силы группировки «Восток».