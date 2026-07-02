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Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль Пискуновку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в ДНР. Об этом сообщили в официальном канале Минобороны РФ в Max.

По данным ведомства, село было занято в результате действий подразделений группировки войск «Юг».

1 июля Минобороны сообщало о переходе под контроль российских войск села Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. Украинское заняли подразделения группировки войск «Север», Копани – военнослужащие группировки «Восток».

30 июня российское военное ведомство также заявило о взятии под контроль села Малиновка в ДНР, а также населенных пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области. Малиновку заняли подразделения группировки войск «Юг», а Лесное и Ровное – силы группировки «Восток».

29 июня Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Восток» установили контроль над селом Богодаровка в Днепропетровской области.

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