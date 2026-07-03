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Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль Александровку в Днепропетровской области

Ведомости

Российская армия установила контроль над селом Александровка Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден подразделением группировки войск «Восток».

2 июня оборонное ведомство сообщало, что ВС России взяли под контроль Пискуновку в Донецкой народной республике (ДНР). 1 июля Минобороны информировало о переходе под контроль российских войск села Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. 30 июня министерство заявило о взятии под контроль села Малиновка в ДНР, а также населенных пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области.

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