ВС РФ взяли под контроль Александровку в Днепропетровской области

2 июня оборонное ведомство сообщало, что ВС России взяли под контроль Пискуновку в Донецкой народной республике (ДНР). 1 июля Минобороны информировало о переходе под контроль российских войск села Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области. 30 июня министерство заявило о взятии под контроль села Малиновка в ДНР, а также населенных пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области.