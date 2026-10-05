Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низком» уровне мировых резервов нефти

2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «большой семерки» (G7) высвободят до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в ближайшие четыре месяца для снижения цен на нефтепродукты, прежде всего на дизельное топливо. Страны G7 также условились сделать производство более гибким, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли работать на максимальной мощности.