Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низком» уровне мировых резервов нефти
Мировые резервы нефти, смягчающие перебои с поставками, упали до «пугающе низкого» уровня. Это создает риск ухудшения ситуации на рынке, пока Ормузский пролив не откроется для беспрепятственного судоходства, заявил глава Saudi Aramco Амин Насер на форуме Energy Intelligence в Лондоне.
«Пока Ормузский пролив полностью не откроется и доверие участников рынка не будет восстановлено, суровая реальность такова, что давление на рынки как нефти, так и нефтепродуктов будет усиливаться», – сказал Насер (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, цены на нефтепродукты выросли сильнее, чем на нефть.
2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «большой семерки» (G7) высвободят до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в ближайшие четыре месяца для снижения цен на нефтепродукты, прежде всего на дизельное топливо. Страны G7 также условились сделать производство более гибким, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли работать на максимальной мощности.