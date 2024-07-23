Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении единовременной выплаты в 1,9 млн руб. военнослужащим, отобранным городским пунктом отбора на военную службу по контракту с 23 июля 2024 г. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.
Ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату 50 000 руб., сохранятся. Таким образом, общая сумма выплат контрактникам (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 млн руб. за первый год службы.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве в апреле 2023 г. по адресу улица Яблочкова, 5, стр. 1. По будням прием граждан ведут с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, а в воскресенье с 9:00 до 16:00. Записаться в пункт отбора можно онлайн на портале mos.ru.
Минобороны в июле сообщало, что с начала года 190 000 россиян заключили контракты с ведомством. Задача по набору контрактников и добровольцев в интересах объединенной группировки войск, которую поставил президент России Владимир Путин, выполняется, добавили в министерстве.