Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве в апреле 2023 г. по адресу улица Яблочкова, 5, стр. 1. По будням прием граждан ведут с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, а в воскресенье с 9:00 до 16:00. Записаться в пункт отбора можно онлайн на портале mos.ru.