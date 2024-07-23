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Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении единовременной выплаты в 1,9 млн руб. военнослужащим, отобранным городским пунктом отбора на военную службу по контракту с 23 июля 2024 г. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Ранее установленные городом меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, включая ежемесячную выплату 50 000 руб., сохранятся. Таким образом, общая сумма выплат контрактникам (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 млн руб. за первый год службы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве в апреле 2023 г. по адресу улица Яблочкова, 5, стр. 1. По будням прием граждан ведут с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, а в воскресенье с 9:00 до 16:00. Записаться в пункт отбора можно онлайн на портале mos.ru.

Минобороны в июле сообщало, что с начала года 190 000 россиян заключили контракты с ведомством. Задача по набору контрактников и добровольцев в интересах объединенной группировки войск, которую поставил президент России Владимир Путин, выполняется, добавили в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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