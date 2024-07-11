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Минобороны РФ: с начала года 190 000 россиян заключили контракты с ведомством

Ведомости

Задача по набору контрактников и добровольцев в интересах объединенной группировки войск, которую поставил президент России Владимир Путин, выполняется, с начала года порядка 190 000 россиян заключили контракты с Минобороны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек в сутки», – сказано в сообщении.

14 июня Путин сообщил, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет. До этого, в январе, глава государства заявлял, что в зоне спецоперации находятся более 600 000 российских военнослужащих.

4 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что в целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется. Он также говорил, что за первые шесть месяцев 2024 г. около 190 000 человек заключили контракты с Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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