Минобороны РФ: с начала года 190 000 россиян заключили контракты с ведомством

14 июня Путин сообщил, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет. До этого, в январе, глава государства заявлял, что в зоне спецоперации находятся более 600 000 российских военнослужащих.