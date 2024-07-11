Минобороны РФ: с начала года 190 000 россиян заключили контракты с ведомством
Задача по набору контрактников и добровольцев в интересах объединенной группировки войск, которую поставил президент России Владимир Путин, выполняется, с начала года порядка 190 000 россиян заключили контракты с Минобороны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1000 человек в сутки», – сказано в сообщении.
14 июня Путин сообщил, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих. По его словам, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет. До этого, в январе, глава государства заявлял, что в зоне спецоперации находятся более 600 000 российских военнослужащих.
4 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также сообщил, что в целом поставленная президентом задача по набору военнослужащих в интересах объединенной группировки войск в 2024 г. выполняется. Он также говорил, что за первые шесть месяцев 2024 г. около 190 000 человек заключили контракты с Минобороны.