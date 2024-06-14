Путин: в зоне спецоперации задействованы почти 700 000 человек

Президент отметил, что армии необходимы опытные и одновременно «достаточно молодые» для своего уровня руководства войсками люди. По словам Путина, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет.