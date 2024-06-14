Путин: в зоне спецоперации задействованы почти 700 000 человек
В зоне спецоперации сейчас задействованы почти 700 000 человек, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками образовательной программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.
«Программа "Время героев" включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 000 человек», – сообщил он.
Президент отметил, что армии необходимы опытные и одновременно «достаточно молодые» для своего уровня руководства войсками люди. По словам Путина, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет.
7 июня глава государства заявил, что военнослужащие российской армии взяли 47 населенных пунктов в зоне спецоперации с начала 2024 г., Вооруженные силы РФ постепенно выдавливают противника с Донбасса и прилегающих территорий.