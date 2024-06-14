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Путин: в зоне спецоперации задействованы почти 700 000 человек

Ведомости

В зоне спецоперации сейчас задействованы почти 700 000 человек, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками образовательной программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

«Программа "Время героев" включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 000 человек», – сообщил он.

Президент отметил, что армии необходимы опытные и одновременно «достаточно молодые» для своего уровня руководства войсками люди. По словам Путина, сейчас в рядах ВС РФ средний возраст командующих округами и группировками составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет.

В январе Путин сообщал, что в зоне спецоперации находятся более 600 000 российских военнослужащих.

7 июня глава государства заявил, что военнослужащие российской армии взяли 47 населенных пунктов в зоне спецоперации с начала 2024 г., Вооруженные силы РФ постепенно выдавливают противника с Донбасса и прилегающих территорий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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