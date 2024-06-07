Путин: ВС России с начала года взяли 47 населенных пунктов в зоне спецоперации
Военнослужащие российской армии взяли 47 населенных пунктов в зоне спецоперации с начала 2024 г., Вооруженные силы РФ постепенно выдавливают противника с Донбасса и прилегающих территорий. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства уточнил, что речь идет о 880 кв. км.
«Скорость – это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте», – сказал Путин.
На заседании президент России также заявил об отсутствии необходимости в проведении мобилизации в стране. «Мы этого не планируем», – сказал глава государства. В то же время Путин выразил мнение, что Киев будет снижать мобилизационный возраст на Украине. По словам президента, это является условием США.
Пленарное заседание ПМЭФа с участием президента России состоялось 7 июня в зале конгрессов «Экспофорума». Модератором выступил политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Путин посвятил свое выступление экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее. Участие в мероприятии также приняли президенты Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва.