Путин: ВС России с начала года взяли 47 населенных пунктов в зоне спецоперации

На заседании президент России также заявил об отсутствии необходимости в проведении мобилизации в стране. «Мы этого не планируем», – сказал глава государства. В то же время Путин выразил мнение, что Киев будет снижать мобилизационный возраст на Украине. По словам президента, это является условием США.