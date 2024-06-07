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Путин заявил, что в проведении мобилизации в России нет необходимости

Ведомости

Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФа.

«Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», – сказал президент.

В то же время Киев, по мнению президента, напротив, будет снижать мобилизационный возраст на Украине. По словам Путина, это является условием США.

14 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что армия РФ нуждается в комплектации, но «речь не идет о мобилизации, о чрезвычайных мерах». 25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что потребности в проведении мобилизации в России нет, об этом неоднократно говорил Путин.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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