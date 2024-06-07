Путин заявил, что в проведении мобилизации в России нет необходимости
Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФа.
«Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», – сказал президент.
В то же время Киев, по мнению президента, напротив, будет снижать мобилизационный возраст на Украине. По словам Путина, это является условием США.
14 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что армия РФ нуждается в комплектации, но «речь не идет о мобилизации, о чрезвычайных мерах». 25 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что потребности в проведении мобилизации в России нет, об этом неоднократно говорил Путин.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».