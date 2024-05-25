Песков: Путин неоднократно указывал на отсутствие потребности в мобилизации
Потребности в проведении мобилизации в России нет, об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о том, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации «станет неизбежной» к концу 2024 г. или к началу 2025 г.
«Вряд ли Financial Times понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», – сказал он.
14 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что армия РФ нуждается в комплектации, но «речь не идет о мобилизации, о чрезвычайных мерах».
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».