Песков: Путин неоднократно указывал на отсутствие потребности в мобилизации

«Вряд ли Financial Times понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», – сказал он.