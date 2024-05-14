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Белоусов назвал поставленные ему президентом задачи на посту главы Минобороны

Это интеграция экономики ВС в общую экономику страны и максимальная открытость к инновациям
Дарья Снегова
Александр Тихонов
Максим Блинов / РИА Новости

Андрей Белоусов, которого президент предложил на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу, обозначил поставленные ему президентом задачи на посту главы Минобороны, в частности, интеграции экономики ВС в общую экономику страны и максимальную открытость к инновациям.

По словам Белоусова, перед ним стоит «огромный круг вопросов», связанных с оснащением действующей группировки, обеспечении подставок современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБа и так далее.

«У нас в этой части по каждому направлению существуют ежемесячные планы, но реализация требует буквально ежедневного и даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи», – пояснил Белоусов.

Он также напомнил, что украинская сторона быстро учится и ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется «буквально еженедельно».

«Нам здесь нужно не просто учиться и следовать, нам нужно упреждать противника. И здесь вместе с генеральным штабом, собственно, эта работа налажена, но она требует тоже повседневного включения. Нужно обобщать опыт применения новых технологий и, соответственно, отрабатывать новые формы ведения, новые методы ведения боевых действий», – добавил Белоусов.

Еще один вопрос, по словам Белоусова, носит уже более системный характер. Речь идет о комплектовании вооруженных сил. Здесь будущий министр подчеркнул, что «речь не идет о мобилизации, о чрезвычайных мерах», речь идет о плановых мерах, в частности, контрактной службе.

В первоочередном порядке также нужно заниматься военным образованием, в котором накопились «определенные проблемы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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