Белоусов назвал поставленные ему президентом задачи на посту главы Минобороны

«Нам здесь нужно не просто учиться и следовать, нам нужно упреждать противника. И здесь вместе с генеральным штабом, собственно, эта работа налажена, но она требует тоже повседневного включения. Нужно обобщать опыт применения новых технологий и, соответственно, отрабатывать новые формы ведения, новые методы ведения боевых действий», – добавил Белоусов.