Белоусов назвал поставленные ему президентом задачи на посту главы Минобороны

Белоусов назвал поставленные ему президентом задачи на посту главы МинобороныЭто интеграция экономики ВС в общую экономику страны и максимальная открытость к инновациям
Андрей Белоусов, которого президент предложил на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу, обозначил поставленные ему президентом задачи на посту главы Минобороны, в частности, интеграции экономики ВС в общую экономику страны и максимальную открытость к инновациям.
По словам Белоусова, перед ним стоит «огромный круг вопросов», связанных с оснащением действующей группировки, обеспечении подставок современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБа и так далее.
«У нас в этой части по каждому направлению существуют ежемесячные планы, но реализация требует буквально ежедневного и даже ежечасного включения, нахождения на постоянной связи», – пояснил Белоусов.
Он также напомнил, что украинская сторона быстро учится и ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется «буквально еженедельно».
«Нам здесь нужно не просто учиться и следовать, нам нужно упреждать противника. И здесь вместе с генеральным штабом, собственно, эта работа налажена, но она требует тоже повседневного включения. Нужно обобщать опыт применения новых технологий и, соответственно, отрабатывать новые формы ведения, новые методы ведения боевых действий», – добавил Белоусов.
Еще один вопрос, по словам Белоусова, носит уже более системный характер. Речь идет о комплектовании вооруженных сил. Здесь будущий министр подчеркнул, что «речь не идет о мобилизации, о чрезвычайных мерах», речь идет о плановых мерах, в частности, контрактной службе.
В первоочередном порядке также нужно заниматься военным образованием, в котором накопились «определенные проблемы».