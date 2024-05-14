С какими вызовами столкнется новый министр обороны Белоусов

«У Белоусова есть достаточно большой опыт, связанный с управлениями экономическими процессами: его участие в ВПК было и до нынешнего назначения. Он обеспечил создание тех возможностей по беспилотникам, которые сейчас есть у российской армии. Это такая инновационная, важная история, которая поменяла ситуацию на линии боевого соприкосновения. Назначение Белоусова – это президентский курс на создание армии будущего с инновационными решениями. Это в том числе формирование запроса от Минобороны к Минпромторгу и другим ведомствам с инициативой по новым, в том числе экспериментальным видам вооружения. При этом система эффективного снабжения армии – это первоочередная задача для нового министра обороны, и в такой межведомственной синергии он это может сделать. С учетом предложения назначить Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, я думаю, что стоит ждать кадровых назначений внутри ведомства, аудитов, и проверок по эффективности используемых средств».