С какими вызовами столкнется новый министр обороны Белоусов

С какими вызовами столкнется новый министр обороны БелоусовЭксперты оценили первоочередные задачи и потенциал их решения
Поздно вечером 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова. 13 мая кандидат провел консультации с комитетом по обороне в Совете Федерации, процесс консультаций по силовым министрам продолжится завтра, после чего верхняя палата вынесет свое решение президенту и министры будут утверждены. «Ведомости» опросили экспертов о том, какие задачи стоят перед министром обороны-экономистом.
Военный эксперт, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин:
«На мой личный взгляд, гражданскому человеку может понадобиться больше времени на вникание в специфику работы и пр., но в конечном итоге все будет зависит от талантов и потенциала этого самого человека, а также налаживания успешного взаимодействия с подчиненным ему военными и особенно с Генеральным штабом и его начальником. Все-таки нужно учитывать, что должность министра обороны в первую очередь является политической и административно-хозяйственной, так как непосредственно центральным органом военного управления и основным органом оперативного управления Вооруженными силами у нас является подчиненный министру оборону Генеральный штаб, во главе с его начальником».
Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский:
«Вопрос снабжения армии лежит не просто в сфере расходов государства как таковых, а в возможностях экономики обеспечить качественное предложение как продукции ВПК, так и гражданской продукции для нужд участников СВО. И Андрей Белоусов, и [первый вице-премьер] Денис Мантуров, с одной стороны, лучше других знают реальное состояние экономики, настоящий уровень технологической зависимости. С другой – видят все плюсы и минусы мер государственной поддержки российской промышленности, IT, инженерной науки и других жизненно важных сфер в этой ситуации. Важно не только настоящее, но и будущее – необходимость создания модели плавной конверсии после завершения СВО».
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов:
«Белоусову и Мантурову предстоит выполнить одну и ту же задачу с разных сторон – добиться! Для этого требуется давление на военные структуры и при необходимости их перестройка, чтобы войска как можно быстрее осваивали новые образцы техники. А также влияние на промышленность, чтобы она как можно оперативнее и гибче реагировала на запросы военных. Существующие структуры не всегда адекватно реагируют на быстро меняющуюся обстановку на фронте, где еще вчера остро необходимая техника может быстро стать бесполезным металлоломом».
Первый зампред по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты (ОП) Александр Асафов:
«У Белоусова есть достаточно большой опыт, связанный с управлениями экономическими процессами: его участие в ВПК было и до нынешнего назначения. Он обеспечил создание тех возможностей по беспилотникам, которые сейчас есть у российской армии. Это такая инновационная, важная история, которая поменяла ситуацию на линии боевого соприкосновения. Назначение Белоусова – это президентский курс на создание армии будущего с инновационными решениями. Это в том числе формирование запроса от Минобороны к Минпромторгу и другим ведомствам с инициативой по новым, в том числе экспериментальным видам вооружения. При этом система эффективного снабжения армии – это первоочередная задача для нового министра обороны, и в такой межведомственной синергии он это может сделать. С учетом предложения назначить Бориса Ковальчука главой Счетной палаты, я думаю, что стоит ждать кадровых назначений внутри ведомства, аудитов, и проверок по эффективности используемых средств».
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов:
«Две очевидных задачи сейчас присутствует. Первое – найти связку между Вооруженными силами и реальным сектором экономики. Идея заключается в том, чтобы соединить два начала между собой: либо как экономика будет обеспечивать интерес армии, либо как армия будет содействовать экономическому развитию. Вторая задача – аудиты и внутренний контроль. Когда 30% бюджета идет на военные нужды, то это требует дополнительного анализа и оценки. Мы также знаем, что там есть какие-то случаи коррупции и негативные явления. Может быть будут какие-то новые механизмы, оценки эффективности расходов или новые принципы долгосрочного планирования в части оборонзаказа, может быть какие-то кадровые изменения в части управления – все это может быть привнесено».