Почему вместо Шойгу министром обороны назначают Белоусова

Песков же объясняет логику текущего кадрового решения. «Здесь я хотел бы немножко пояснить, – сказал он журналистам. – Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны занимает ключевые позиции, так как Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленность. Это пока не критическая цифра. Но мы постепенно приближаемся в силу известных геополитических причин <...> к ситуации середины 1980-х гг., когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это, еще раз, не критично». Но, продолжил Песков, это чрезвычайно важно и «это требует особого отношения»: «Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны». Она должна соответствовать «динамике нынешнего момента».