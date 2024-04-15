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Патрушев заявил о необходимости сдерживания конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в ходе телефонного разговора с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости противостояния эскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении на сайте СБ.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», – указано в сообщении.

Кроме того, Патрушев заявил о том, что Россия выступает за урегулирование конфликта путем дипломатии.

Ранее к сдержанности на Дальнем Востоке призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 15 апреля он заявил, что в Кремле обеспокоены эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.

Атаку Иран назвал реакцией на удар Иерусалима по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате данного удара здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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