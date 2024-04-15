Патрушев заявил о необходимости сдерживания конфликта на Ближнем Востоке
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в ходе телефонного разговора с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости противостояния эскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении на сайте СБ.
«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», – указано в сообщении.
Кроме того, Патрушев заявил о том, что Россия выступает за урегулирование конфликта путем дипломатии.
Ранее к сдержанности на Дальнем Востоке призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 15 апреля он заявил, что в Кремле обеспокоены эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
Атаку Иран назвал реакцией на удар Иерусалима по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате данного удара здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.