Кремль призвал к сдержанности и дипломатии на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Кремль призвал к сдержанности и дипломатии на фоне эскалации на Ближнем ВостокеРоссийские власти заявили об обеспокоенности ростом напряженности в регионе
В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, а также призывают страны региона к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», – заявил он, отвечая на вопрос о позиции Кремля в связи с атакой Ирана на Израиль 14 апреля.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
В этот же день Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции сообщило, что ответная атака Ирана последовала только по военным объектам Израиля. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН в ответ на агрессию Израиля в отношении иранского консульства в Дамаске 1 апреля. В дипмиссии подчеркнули, что Иран не стремится к эскалации в регионе.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Иранский телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.
В результате атаки Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.