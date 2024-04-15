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Кремль призвал к сдержанности и дипломатии на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Российские власти заявили об обеспокоенности ростом напряженности в регионе
Ведомости

В Кремле обеспокоены эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, а также призывают страны региона к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», – заявил он, отвечая на вопрос о позиции Кремля в связи с атакой Ирана на Израиль 14 апреля.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.

В этот же день Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции сообщило, что ответная атака Ирана последовала только по военным объектам Израиля. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН в ответ на агрессию Израиля в отношении иранского консульства в Дамаске 1 апреля. В дипмиссии подчеркнули, что Иран не стремится к эскалации в регионе.

Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Иранский телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.

В результате атаки Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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